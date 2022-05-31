Кошти "Крюківського вагонобудівного заводу" виводилися на рахунки російських компаній

15:36 31 травня Київ, Україна

Кошти "Крюківського вагонобудівного" виводилися на рахунки російських компаній.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина росії, якому належить 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", заводом систематично проводилися закупівлі деталей для будівництва вагонів у підприємств із російської федерації за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.



Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином росії.



За клопотанням прокуратури корпоративні права "Крюківського вагонобудівного заводу" заарештовано та вирішуються питання передачі їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.



Кримінальне провадження порушено за статтями заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом зловживання службовим становищем та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України.



25% акцій підприємства належить росіянину Станіславу Гамзалову, 37% – українцю Володимиру Приходьку.