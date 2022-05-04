Серед звільнених з російського полону українців є тяжко поранені, із сепсисом та ампутованими кінцівками

07:42 02 травня Київ, Україна

Українські громадяни після повернення в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови утримання в російському полоні.





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З обмороженими кінцівками та зав'язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО № 1 – в'язниці російського міста Курськ, де їм не надавали жодної медичної допомоги.



Українців одягали у форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та "виконувати" їх для своїх наглядачів. Допити проходили двічі-тричі на день, після чого чоловіків жорстоко били, а потім змушували підписувати документи про те, що з ними добре поводилися, зазначила Денисова. Серед звільнених є тяжко поранені, із сепсисом, ампутованими кінцівками. Люди розповідають, що їх тримали у тісних підвалах, били, принижували та катували, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова При захопленні в полон російські військові забирали в українських чоловіків чоботи, наповнювали їх водою та знову взували. Після цього бранців змушували лежати обличчям до землі на морозі три-чотири дні, повідомила омбудсман.З обмороженими кінцівками та зав'язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО № 1 – в'язниці російського міста Курськ, де їм не надавали жодної медичної допомоги.Українців одягали у форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та "виконувати" їх для своїх наглядачів. Допити проходили двічі-тричі на день, після чого чоловіків жорстоко били, а потім змушували підписувати документи про те, що з ними добре поводилися, зазначила Денисова.

“Тяжкохворих, з ампутованими внаслідок обмороження кінцівками та пальцями ніг, окупанти вирішили обміняти. Через відсутність карет швидкої допомоги, окупанти везли на обмін тяжко поранених українців протягом п'яти годин на вантажних залізничних платформах. Росіяни поклали поранених на шосе на ношах, звідки їх забрали українські солдати”, – додала вона.

Омбудсман також розповіла історію Володимира Хропуна, волонтера "Червоного Хреста". Російські військові викрали чоловіка у селі Козаровичі Київської області.



Перші кілька днів його разом із іншими бранцями тримали у сусідньому селі Димер у підвалі фабрики. У приміщенні площею 28 квадратних метрів разом із ним утримували ще близько 40 полонених.



Хропун повідомив, що військові били їх прикладами, застосовували електрошокери та знущалися: йому зав'язали очі та руки, і вимагали надати інформацію про українську армію.



Майже тиждень полонених протримали в Україні, а згодом перевезли до білорусі. Далі українців вивезли до російської в'язниці, де продовжили знущання.

“Рашисти принижували полонених, змушували вставати навколішки і приймати незручні пози. Не дивишся у вічі, робиш щось повільно – українців били з будь-якої нагоди”, – написала уповноважена.

Харпун також сказав, що нарахував 72 полонених, які були ув'язнені в безпосередній близькості від нього. Але з огляду на звуки, які лунали, вважає, що бранців було набагато більше.



Денисова нагадала, що, захоплюючи в заручники мирних жителів, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників.