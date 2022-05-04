Серед звільнених з російського полону українців є тяжко поранені, із сепсисом та ампутованими кінцівками

Українські громадяни після повернення в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови утримання в російському полоні.
Серед звільнених є тяжко поранені, із сепсисом, ампутованими кінцівками. Люди розповідають, що їх тримали у тісних підвалах, били, принижували та катували, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
При захопленні в полон російські військові забирали в українських чоловіків чоботи, наповнювали їх водою та знову взували. Після цього бранців змушували лежати обличчям до землі на морозі три-чотири дні, повідомила омбудсман.
З обмороженими кінцівками та зав'язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО № 1 – в'язниці російського міста Курськ, де їм не надавали жодної медичної допомоги.
Українців одягали у форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та "виконувати" їх для своїх наглядачів. Допити проходили двічі-тричі на день, після чого чоловіків жорстоко били, а потім змушували підписувати документи про те, що з ними добре поводилися, зазначила Денисова.
При захопленні в полон російські військові забирали в українських чоловіків чоботи, наповнювали їх водою та знову взували. Після цього бранців змушували лежати обличчям до землі на морозі три-чотири дні, повідомила омбудсман.
З обмороженими кінцівками та зав'язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО № 1 – в'язниці російського міста Курськ, де їм не надавали жодної медичної допомоги.
Українців одягали у форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та "виконувати" їх для своїх наглядачів. Допити проходили двічі-тричі на день, після чого чоловіків жорстоко били, а потім змушували підписувати документи про те, що з ними добре поводилися, зазначила Денисова.
Омбудсман також розповіла історію Володимира Хропуна, волонтера "Червоного Хреста". Російські військові викрали чоловіка у селі Козаровичі Київської області.
Перші кілька днів його разом із іншими бранцями тримали у сусідньому селі Димер у підвалі фабрики. У приміщенні площею 28 квадратних метрів разом із ним утримували ще близько 40 полонених.
Хропун повідомив, що військові били їх прикладами, застосовували електрошокери та знущалися: йому зав'язали очі та руки, і вимагали надати інформацію про українську армію.
Майже тиждень полонених протримали в Україні, а згодом перевезли до білорусі. Далі українців вивезли до російської в'язниці, де продовжили знущання.
Перші кілька днів його разом із іншими бранцями тримали у сусідньому селі Димер у підвалі фабрики. У приміщенні площею 28 квадратних метрів разом із ним утримували ще близько 40 полонених.
Хропун повідомив, що військові били їх прикладами, застосовували електрошокери та знущалися: йому зав'язали очі та руки, і вимагали надати інформацію про українську армію.
Майже тиждень полонених протримали в Україні, а згодом перевезли до білорусі. Далі українців вивезли до російської в'язниці, де продовжили знущання.
Харпун також сказав, що нарахував 72 полонених, які були ув'язнені в безпосередній близькості від нього. Але з огляду на звуки, які лунали, вважає, що бранців було набагато більше.
Денисова нагадала, що, захоплюючи в заручники мирних жителів, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників.
Денисова нагадала, що, захоплюючи в заручники мирних жителів, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників.
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