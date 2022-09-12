Відразу в кількох містах півдня росії пролунали вибухи - росЗМІ

17:34 12 вересня Київ, Україна

Жителі одразу кількох міст півдня росії чули гучний вибух.

 
Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що "бавовна" була чутна в Ростові (центр, Західний, Суворовський та інші райони міста), в Азові, Таганрозі, Новошахтинську, Шахтах, Новочеркаську, Аксаї, Єйську.

Разом з тим, у МНС росії повідомили, що не отримали інформації про будь-які вибухи.