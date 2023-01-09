Майже за місяць з окупованої території Запорізької області росіяни випустили лише чотирьох осіб

18:54 09 січня Київ, Україна

Ситуація з виїздом із тимчасово окупованих територій Запорізької області погіршується, адже за три останні тижні на підконтрольні українському уряду території росіяни пропустили лише чотири особи.



Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.



Інформація про те, як росіяни всіма можливими шляхами перешкоджають тим, хто хоче залишити окуповані території, почала з'являтися незабаром після захоплення Запорізької області.



Влітку там запровадили "перепустки" для виїзду, а тому черга ставала все більшою. В очікуванні люди проводили біля КПП кілька діб, а дехто вмирав. Для тих, хто не міг проїхати через Василівку, радили використовувати альтернативні варіанти – у бік Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ чи Крим.



Однак тепер і із цими шляхами виникли проблеми.

“Ми бачимо тенденцію, що ускладнюється процес виїзду через тимчасово окупований Крим. Мешканці на це витрачають від 4 до 6 діб – є проблеми із поромом, оскільки Кримський міст майже не функціонує чи функціонує за своїми правилами. Якщо наші жителі дістаються кордону росії з Грузією чи Євросоюзом, це теж не гарантує їм виїзд. Приблизно 70-80% мешканців тимчасово окупованих територій не випускають із росії”, – каже чиновник.

Додатково із 9 січня на тимчасово окупованій частині Запорізької області заборонили переміщення між містами без спеціальної перепустки. Отримати її поки що можуть лише власники комерційного транспорту, проте окупанти обіцяють надати цю можливість і приватним автомобілям.