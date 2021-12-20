Спрей для взуття став причиною отруєння сімох школярів

13:28 17 березень Київ, Україна

На Полтавщині, в одній з середніх шкіл міста Кобеляки, семеро школярів відчули ознаки нездужання, одна з учениць була госпіталізована.

Про це в Facebook повідомила директорка школи Таїсія Масич.

"До кінця першого уроку в 5 класі почав поширюватися специфічний запах, схожий на запах ацетону. Учні були виведені на свіже повітря. Класну кімнату і коридор почали провітрювати. З 17 учнів, які зібралися в цей день, 7 учнів відчули погіршення стану здоров'я: головний біль і нудоту", - поінформувала директорка навчального закладу.

Педагоги викликали в школу швидку допомогу. Крім медиків приїхали поліція і рятувальники.



Дітям надали необхідну медичну допомогу ще до приїзду карети швидкої.



П'ятикласників, які не скаржилися на нездужання, перевели в інший навчальний кабінет, де вони продовжили навчання.

"Після обстеження школярів в приймальному відділенні ЦРЛ одна дитина була залишена під наглядом лікарів в лікарняному закладі (зараз почувається добре), інші діти повернулися додому зі своїми батьками в задовільному стані", - додала Масич.

За її словами, скаржилися на погіршення школярі з хронічними захворюваннями і ті, які мають схильність до алергічних реакцій.

"Можливим джерелом поширення специфічного запаху, який спровокував реакцію дітей, випаровуючись в теплому приміщенні, міг стати аерозоль, яким батьки обробили вранці замшеве взуття однієї з учениць", - написала в соцмережі директорка школи.

Інших джерел поширення запаху не виявили.



Співробітники санстанції провели лабораторне дослідження повітря. Будь-яких шкідливих речовин не виявлено, різкий запах не відчувається.



У Департаменті з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації відзначили, що була госпіталізована 11-річна дівчинка з попереднім діагнозом "гостре отруєння". Її стан медики характеризують, як середньої тяжкості.