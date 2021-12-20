Спрей для взуття став причиною отруєння сімох школярів

На Полтавщині, в одній з середніх шкіл міста Кобеляки, семеро школярів відчули ознаки нездужання, одна з учениць була госпіталізована.
Про це в Facebook повідомила директорка школи Таїсія Масич.
Педагоги викликали в школу швидку допомогу. Крім медиків приїхали поліція і рятувальники.
Дітям надали необхідну медичну допомогу ще до приїзду карети швидкої.
П'ятикласників, які не скаржилися на нездужання, перевели в інший навчальний кабінет, де вони продовжили навчання.
Дітям надали необхідну медичну допомогу ще до приїзду карети швидкої.
П'ятикласників, які не скаржилися на нездужання, перевели в інший навчальний кабінет, де вони продовжили навчання.
За її словами, скаржилися на погіршення школярі з хронічними захворюваннями і ті, які мають схильність до алергічних реакцій.
Інших джерел поширення запаху не виявили.
Співробітники санстанції провели лабораторне дослідження повітря. Будь-яких шкідливих речовин не виявлено, різкий запах не відчувається.
У Департаменті з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації відзначили, що була госпіталізована 11-річна дівчинка з попереднім діагнозом "гостре отруєння". Її стан медики характеризують, як середньої тяжкості.
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