Справедливий вирок суду винесено окупанту-вбивці

13:46 23 травня Киев, Украина

Жоден злочин росіян проти народу України не залишиться без заслуженого покарання. Початок цього суду вже покладено. Російський військовий Вадим Шишимарін засуджений до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя в Сумській області. Про це повідомляє "Політика країни".

Це перший вирок за військові злочини, скоєні в Україні російськими військовослужбовцями.

Ще на початку війни, 28 лютого, у селі Чупахівка Сумської області Шишимарін розстріляв 62-річного місцевого жителя Олександра Шеліпова.

Потім Шишимарін потрапив у полон разом із трьома товаришами по службі. Один із них помер унаслідок поранення, двох обміняли, а Шишимарін, командир відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області, постав перед судом.

Обвинувачений свою провину визнав. Прокуратура просила для російського військового покарання від 10 до 15 років ув'язнення або довічного ув'язнення.

Нагадаємо, окупант розповів у суді, як і навіщо вбивав мирного мешканця на Сумщині.