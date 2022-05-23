Справедливий вирок суду винесено окупанту-вбивці

Жоден злочин росіян проти народу України не залишиться без заслуженого покарання. Початок цього суду вже покладено. Російський військовий Вадим Шишимарін засуджений до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя в Сумській області. Про це повідомляє "Політика країни".
Це перший вирок за військові злочини, скоєні в Україні російськими військовослужбовцями.
Ще на початку війни, 28 лютого, у селі Чупахівка Сумської області Шишимарін розстріляв 62-річного місцевого жителя Олександра Шеліпова.
Потім Шишимарін потрапив у полон разом із трьома товаришами по службі. Один із них помер унаслідок поранення, двох обміняли, а Шишимарін, командир відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області, постав перед судом.
Обвинувачений свою провину визнав. Прокуратура просила для російського військового покарання від 10 до 15 років ув'язнення або довічного ув'язнення.
Нагадаємо, окупант розповів у суді, як і навіщо вбивав мирного мешканця на Сумщині.
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