Спецтехніка для прослуховування: СБУ викрила підпільне виробництво

18:46 09 грудня Київ, Україна

Служба безпеки України викрила ділків, які на базі технологічних ресурсів підприємства налагодили виробництво спецтехніки для прослуховування і виявлення місцеперебування мобільних телефонів.





Представники комерційної структури продавали готовий товар зацікавленим клієнтам через напрацьовані особисті зв'язки.



Правоохоронці виявили документи з доказами, технічні пристрої для прихованого прослуховування і програмно-апаратні комплекси, за допомогою яких можна встановити місцеперебування мобільного телефону. Про це повідомляє пресслужба СБУ , в середу, 9 грудня.Представники комерційної структури продавали готовий товар зацікавленим клієнтам через напрацьовані особисті зв'язки.Правоохоронці виявили документи з доказами, технічні пристрої для прихованого прослуховування і програмно-апаратні комплекси, за допомогою яких можна встановити місцеперебування мобільного телефону.

"У ході обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів бізнесу правоохоронці вилучили документи з доказами протиправної діяльності, програмно-апаратні комплекси, які використовуються для пошуку і встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, а також інші технічні засоби прихованого аудіоконтролю громадян", - сказано в повідомленні.

Організаторам нелегального бізнесу загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.