Спецтехніка для прослуховування: СБУ викрила підпільне виробництво

Служба безпеки України викрила ділків, які на базі технологічних ресурсів підприємства налагодили виробництво спецтехніки для прослуховування і виявлення місцеперебування мобільних телефонів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, в середу, 9 грудня.
Представники комерційної структури продавали готовий товар зацікавленим клієнтам через напрацьовані особисті зв'язки.
Правоохоронці виявили документи з доказами, технічні пристрої для прихованого прослуховування і програмно-апаратні комплекси, за допомогою яких можна встановити місцеперебування мобільного телефону.
Представники комерційної структури продавали готовий товар зацікавленим клієнтам через напрацьовані особисті зв'язки.
Правоохоронці виявили документи з доказами, технічні пристрої для прихованого прослуховування і програмно-апаратні комплекси, за допомогою яких можна встановити місцеперебування мобільного телефону.
Організаторам нелегального бізнесу загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.
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