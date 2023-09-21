Спецслужби росії використовують підлітків для поширення терористичних загроз - СБУ

15:18 21 вересня Київ, Україна

З початку поточного року Служба безпеки України (СБУ) зареєструвала понад 2 тисячі випадків фальшивих мінувань на території країни. Ці фейкові погрози про вибухи часто надходять від підлітків, як повідомила пресслужба СБУ.

"З початку поточного року ми отримали понад 2 тисячі анонімних погроз про можливі вибухи в державних установах, школах, лікарнях та інших місцях зборів людей. Більшість із цих повідомлень про мінування надійшли через інтернет з росії або від українських абонентів. Найбільш тривожним фактом є те, що російські спецслужби все частіше використовують неповнолітніх для розповсюдження терористичних загроз", - говориться в офіційній заяві СБУ.

Джерела в СБУ також стверджують, що окупанти залучають українських підлітків через заборонені соціальні мережі, такі як Вконтакте, а також через контрольовані канали в Telegram та ігрові інтернет-платформи.

"На цих майданчиках представники російських спецслужб встановлюють контакт із молодими користувачами та пропонують їм співпрацю. Вони часто використовують методи шантажу та психологічних впливів, а також обіцяють незаслужені гроші, щоб схилити дітей до терористичної діяльності", - повідомляє СБУ.

Російські куратори надають своїм поплічникам в Україні список пріоритетних об'єктів, які потрібно оголосити "замінованими" та надіслати погрози на вказані адреси.

"Щоб зберегти анонімність, автори цих погроз часто використовують спеціалізовані програми. Проте вони не вислизають від переслідування - Служба безпеки встановлює їхні особи, фіксує злочинну діяльність та притягує до кримінальної відповідальності", - запевняють у СБУ.

Служба безпеки України надала приклади залучення підлітків до поширення фальшивих погроз.

"У місті Черкаси було виявлено двох учнів старших класів місцевої школи, які в липні цього року повідомили про "мінування" обласної військової адміністрації та міського торгового центру. За даними слідства, ці підлітки діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували їх через канали, що контролюються росією, в Telegram", - повідомляє пресслужба СБУ.

На основі цих та інших подібних випадків триває розслідування в рамках статті про свідомо неправдиві повідомлення про загрози безпеці громадян, руйнування або пошкодження об'єктів власності.