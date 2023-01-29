Спецслужби Росії готують кібератаку проти союзників України - канадська розвідка

11:09 29 січня Київ, Україна

Спецслужби Російської Федерації готують велику кібератаку на союзників України. Про це у суботу, 28 січня, повідомило канадське видання CBC з посиланням на Центр безпеки комунікацій Канади.

Там закликали до "підвищеної уваги".

"Нам відома інформація про активізацію зусиль, пов'язаних з Росії хакерів, які намагаються скомпрометувати або перешкодити союзникам України, у відповідь на їх підтримку Уряду України", - заявили в Центрі.

Представник канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку, наголосив, що на сьогоднішній день збільшення випадків кібернападів на уряд Канади поки не було виявлено.

Раніше кіберфахівці нейтралізували російську атаку хакерів на електронні системи житлової інфраструктури в одному з прикордонних регіонів України.

Нагадаємо, одеська група Технарі створила додаток для смартфонів під назвою Цифровий хлопок. Воно призначене для автоматичних DDoS-атак російських сайтів.