Спецоперація поліції: затримані четверо підозрюваних у вбивстві

20:42 26 жовтня Київ, Україна

План-перехоплення поліціянтів Київської області увінчався успіхом, під час погоні були затримані четверо чоловіків, яких підозрюють у скоєнні умисного вбивства в столиці.

Про це повідомили в поліції Київської області.





У поліцію надійшло оперативне орієнтування по розшуку зловмисників, які пересуваються на автомобілі «Ford». Водій і пасажири цього автомобіля підозрювалися в скоєнні вбивства. Орієнтування отримали усі наряди поліції Київщини і для затримання небезпечних злочинців на території області ввели спеціальну поліційну операцію.

Близько 5 години ранку під час патрулювання наряд поліції в Макарівському районі помітив схожий за прикметами автомобіль і почав його переслідувати. Поліціянти затримали чотирьох чоловіків та передали їх ініціаторам розшуку.