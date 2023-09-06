Спецоперація на Львівщині: знешкоджено банду рекетирів, які маскувалися під військових

12:32 18 серпня Київ, Україна

СБУ затримала на Львівщині банду колишніх карних злочинців, які мобілізувалися до ЗСУ, але залишили підрозділ та займалися рекетом.

В результаті спецоперації на Львівщині знешкоджено банду рекетирів, яку організували двоє колишніх карних злочинців, які приховали своє "кримінальне минуле" і призвалися на військову службу.

Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і почали вимагати гроші з громадян.

Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам рахунок за вирішення спору.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами 4 тис. доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ.

У разі відмови сплатити всю суму, зловмисники погрожували чоловікові насильством та фізичною розправою.

У ході оперативних дій правоохоронці затримали обох рекетирів "на гарячому" під час передачі частини грошей від потерпілого.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану).

Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.
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