Спецоперація на Львівщині: знешкоджено банду рекетирів, які маскувалися під військових

12:32 18 серпня Київ, Україна

СБУ затримала на Львівщині банду колишніх карних злочинців, які мобілізувалися до ЗСУ, але залишили підрозділ та займалися рекетом.



В результаті спецоперації на Львівщині знешкоджено банду рекетирів, яку організували двоє колишніх карних злочинців, які приховали своє "кримінальне минуле" і призвалися на військову службу.



Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і почали вимагати гроші з громадян.



Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам рахунок за вирішення спору.



Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами 4 тис. доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ.



У разі відмови сплатити всю суму, зловмисники погрожували чоловікові насильством та фізичною розправою.



У ході оперативних дій правоохоронці затримали обох рекетирів "на гарячому" під час передачі частини грошей від потерпілого.



Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану).



Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

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