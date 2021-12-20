Рятуючи дитину, потонули 10 чоловік на закритому пляжі в Єгипті

Щонайменше, 11 чоловік одночасно потонули на пляжі поблизу Олександрії в Єгипті. Цю трагічну новину повідомило вчора, 10 липня, РИА Новости, посилаючись на дані Центрального управління Олександрії по туризму.

"Десять людей потонули одночасно, намагаючись врятувати потопаючого дитини", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пляж був закритий владою Олександрії в зв'язку з карантинними заходами проти коронавируса. Загиблі прийшли на пляж рано вранці, так як хотіли уникнути зустрічі з поліцейськими патрулями.

Співробітникам правоохоронних органів, які працюють на місці події, вже вдалося виявити у воді шість тіл загиблих.

У повідомленні говориться, що місцеві жителі раніше прозвали це місце "пляжем смерті". Таку назву йому було дано через почастішання випадків загибелі плавців на ньому.

У Єгипті через епідемію коронавируса закриті всі пляжі, окрім окремих.

Раніше Центр громадського здоров'я України рекомендував закрити кілька пляжів через погані показники якості води. Госпродпотребслужба провела дослідження проб води на пляжах міста. На 12 пляжах Києва заборонили купатися через кишкову паличку.