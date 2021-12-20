Рятувальники витягли з 17-метрового колодязя жінку з маленькою дитиною

Намагаючись врятувати 5-річну доньку, жінка кинулася в 17-метровий колодязь. Пригода сталася вчора ввечері в смт Летичів Хмельницької області.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Спочатку в колодязь впала дитина. Жінка, намагаючись врятувати дочку, стрибнула услід за нею.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Спочатку в колодязь впала дитина. Жінка, намагаючись врятувати дочку, стрибнула услід за нею.
Мати не постраждала, а дівчинка отримала перелом ноги.
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