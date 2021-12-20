Рятувальники витягли з 17-метрового колодязя жінку з маленькою дитиною

13:41 31 березень Київ, Україна

Намагаючись врятувати 5-річну доньку, жінка кинулася в 17-метровий колодязь. Пригода сталася вчора ввечері в смт Летичів Хмельницької області.



Про це повідомляє пресслужба МВС України.



Спочатку в колодязь впала дитина. Жінка, намагаючись врятувати дочку, стрибнула услід за нею.

"Прибулі на місце рятувальники спустилися вниз за допомогою рятувальної мотузки. Вони дістали дівчинку і передали її медикам, після цього витягли жінку", - йдеться в повідомленні.

Мати не постраждала, а дівчинка отримала перелом ноги.