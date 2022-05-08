Рятувальники зняли з білизняних мотузок стареньку, яка впала з п'ятого поверху. ВІДЕО

18:26 03 серпня Київ, Україна

Співробітники ДСНС врятували пенсіонерку похилого віку від падіння з висоти п'ятого поверху. Бабуся випала з власного балкона і зачепилася за білизняні мотузки сусідів.



Про це повідомили в пресслужбі МВС.



3 серпня на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про те, що в м. Теребовля місцева жителька, 1940 року народження, випала з балкона 5 поверху і при падінні зачепилася за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на рівні 4 поверху.



Один з рятувальників з балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, а інші, встановивши висувну драбину, дісталися до неї. Знесилену пенсіонерку зняли на балкон третього поверху і передали працівникам швидкої допомоги.



Відео від свідків події: