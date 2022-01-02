Рятувальники ліквідували пожежу в залізничному вагоні

У Святошинському районі Києва рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу в залізничному вагоні.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва.
Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що на шляхах горить окремий вагон, салон якого був повністю охоплений вогнем.
О 11:06 рятувальники локалізували пожежу на площі 60 кв. м і об 11:11 ліквідували пожежу. На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 осіб особового складу.
Причина пожежі встановлюється. Жертв і постраждалих немає.
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