Рятувальники ліквідували пожежу в залізничному вагоні

19:22 22 квітень Київ, Україна

У Святошинському районі Києва рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу в залізничному вагоні

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва.

"22 квітня о 10:41 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Качалова в Святошинському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що на шляхах горить окремий вагон, салон якого був повністю охоплений вогнем.



О 11:06 рятувальники локалізували пожежу на площі 60 кв. м і об 11:11 ліквідували пожежу. На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 осіб особового складу.



Причина пожежі встановлюється. Жертв і постраждалих немає.



