Рятувальники доставили на берег дитину, яку віднесло вглиб лиману на кілометр

08:05 30 липня Київ, Україна

На Дністровському лимані 15-річного підлітка на матраці віднесло від берега більш ніж на 1 кілометр. Його помітили місцеві жителі і повідомили рятувальникам.

Про це повідомили журналістам в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.



Інцидент стався в місті Білгород-Дністровський, акваторія Дністровського лиману.



"О 16.23 в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що дитину на надувному матраці вітром відносить від берега", - розповіли в ДСНС.



Там уточнили, що повідомлення надійшло від місцевих жителів, які, перебуваючи в своїй квартирі (на п'ятому поверсі будинку), побачили з вікна матрац і дитини далеко від берега.



На місце оперативно прибули рятувальники, на гумовому човні вони вийшли в лиман і на відстані 1 км від берега виявили хлопчика, 2006 року народження. У пресслужбі додали, що матрац був на деякій відстані від хлопчика, який не потонув, завдяки надувній подушці, за яку тримався.



На допомогу потерпілому одночасно із рятувальниками попрямували місцеві жителі на моторному човні.



Встановлено, що підліток приїхав в Одеську область з Києва на відпочинок, до бабусі. На берег лиману прийшов з двома товаришами. Коли діти купалися, вітер почав зносити матрац до середини лиману, і потерпілий хотів витягнути його на берег.



Як зазначається, допомога медиків підлітку не знадобилась.