Рятувальники боролися з пожежею на шахті в Торецьку 15 годин

07:51 23 жовтня Київ, Україна

У Торецьку, розташованому на Донеччині, рятувальники протягом 15 годин ліквідовували пожежу на території шахти, яка виникла внаслідок обстрілу окупантів.



Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).



Згідно з інформацією, наданою ДСНС, пожежа спалахнула у місті Торецьк у Бахмутському районі через ворожий обстріл. Після прибуття на місце події, пожежники виявили загоряння підйомного механізму на площі 1000 квадратних метрів, а також вогонь охопив покрівлю триповерхового адміністративного корпусу площею 2000 квадратних метрів, а також торкнувся третього поверху цієї будівлі.



Рятувальники доклали великих зусиль протягом 15 годин, щоб загасити полум'я. В ДСНС повідомили, що для боротьби з пожежею було задіяно 27 осіб особового складу та 6 одиниць спеціалізованої техніки.