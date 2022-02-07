Рятувальники ДСНС розповіли про небезпеку прогулянок у горах під час хуртовини та пошук зниклих туристів. Відео

12:44 07 лютий Київ, Україна

Зима триває та курортний сезон у Карпатах триває. На жаль, рятувальникам доводиться постійно нагадувати правила безпеки під час сходження в гори. Цього разу вони показали, за яких умов їм доводиться проводити рятувальні операції.



«У таких умовах – за майже нульової видимості та в хуртовину – гірським рятувальникам Закарпаття доводиться вирушати на порятунок туристів, які нехтують застереженнями та йдуть у гори в негоду. А варто зрозуміти, що така лекція може призвести до сумних наслідків. Тож бережіть себе!», – поскаржилися співробітники ДСНС.











Крім того, рятувальники розповіли про небезпечні природні явища. «Бачили снігові фонтани? Явище красиве, але дуже небезпечне, адже вони утворюються сильним вітром біля снігових карнизів. Шановні туристи, зараз у горах дуже ризиковано», – запевнили у відомстві.