Радфед росії схвалив анексію територій України

12:42 04 жовтня Київ, Україна

Рада федерації росії у вівторок, 4 жовтня, ратифікувала "договори" про включення окупованих територій України до складу росії, повідомляють росЗМІ.



Рішення було ухвалено одноголосно.



У Радфеді заявляють, що процедура анексії українських територій завершиться внесенням поправок до конституції росії на підставі відповідного указу володимира путіна.



Згідно з "документами", межі територій "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей визначаються межами на день їхнього утворення та день "прийняття" в рф.