Радник заступника голови Міноборони підозрюється в заволодінні 1,7 млрд грн, призначених для ЗСУ

17:35 03 лютого Київ, Україна

Радника заступника міністра оборони України підозрюють у заволодінні 1,7 млрд гривень, які мали піти на закупівлю товарів для військових.



Про це 3 лютого повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

"При процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

"За даними слідства, радник у змові з директором товариства заволоділи коштами, отриманими за договорами постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України. Ці кошти було виділено Міністерством оборони України. Такими діями державі завдано понад 1,7 млрд грн збитків", - додали в ОГПУ.

Продовжується досудове розслідування.