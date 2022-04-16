Сотий за рахунком гумконвой прибуде сьогодні від країни-агресора на Донбас

08:16 26 листопада Київ, Україна

Черговий, за підрахунками ООН, вже сотий гуманітарний конвой РФ виїхав в напрямку окупованого сепаратистами Донбасу.



Про це в Twitter повідомив заступник постпреда РФ при ООН в Женеві Олександр Алімов.



За його словами, 100-й конвой МНС РФ прибуде на тимчасово непідконтрольну українському уряду територію сходу сьогодні, 26 листопада, з 60 т "гуманітарних вантажів".



На сьогодні в України немає можливості перевіряти, що РФ відправляє своїм найманцям в "Л/ДНР". Разом з тим, вже традиційно відзначається посилення обстрілів після доставлення "гумдопомоги" окупантам.