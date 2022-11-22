Співробітники СБУ проводять обшуки у компанії VS Energy

Служба безпеки України виконує обшук у компанії VS Energy. Про це заявили джерела у СБУ у вівторок, 22 листопада.
Зазначимо, що ця компанія займає 10% енергетичного ринку України. Вона володіє пакетами акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго.
До 2020 року російські олігархи Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін були акціонерами VS Energy. У травні 2022 року Група заявила, що вони не мають відношення до українських обленерго.
Наразі ці громадяни країни-окупанта перебувають під санкціями, тому СБУ має право провести обшуки у компанії.
Зазначимо, що ця компанія займає 10% енергетичного ринку України. Вона володіє пакетами акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго.
До 2020 року російські олігархи Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін були акціонерами VS Energy. У травні 2022 року Група заявила, що вони не мають відношення до українських обленерго.
Наразі ці громадяни країни-окупанта перебувають під санкціями, тому СБУ має право провести обшуки у компанії.
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