Співробітників СБУ засуджено до позбавлення волі на 8 років за вимогу хабаря

18:29 30 травня Київ, Україна

ВАКС засудив співробітників СБУ до позбавлення волі на 8 років за вимогу хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. Інформація про це надійшла від САП, спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними, фігуранти отримали частину хабаря від представників приватних компаній за неперешкоджання у провадженні їхньої господарської діяльності та вплив на рішення у кримінальних справах, які розглядає слідчий одного з відділів Національної поліції у Києві.

Їхнє покарання включає 8 років позбавлення волі, а також заборону на зайняття посад у правоохоронних органах протягом 3 років та конфіскацію половини майна, що належить їм на праві власності.

Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції протягом 30 днів після його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.