Співробітників СБУ засуджено до позбавлення волі на 8 років за вимогу хабаря

ВАКС засудив співробітників СБУ до позбавлення волі на 8 років за вимогу хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. Інформація про це надійшла від САП, спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За даними, фігуранти отримали частину хабаря від представників приватних компаній за неперешкоджання у провадженні їхньої господарської діяльності та вплив на рішення у кримінальних справах, які розглядає слідчий одного з відділів Національної поліції у Києві.
Їхнє покарання включає 8 років позбавлення волі, а також заборону на зайняття посад у правоохоронних органах протягом 3 років та конфіскацію половини майна, що належить їм на праві власності.
Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції протягом 30 днів після його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
За даними, фігуранти отримали частину хабаря від представників приватних компаній за неперешкоджання у провадженні їхньої господарської діяльності та вплив на рішення у кримінальних справах, які розглядає слідчий одного з відділів Національної поліції у Києві.
Їхнє покарання включає 8 років позбавлення волі, а також заборону на зайняття посад у правоохоронних органах протягом 3 років та конфіскацію половини майна, що належить їм на праві власності.
Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції протягом 30 днів після його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
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