Співробітники СБУ припинили злочинну діяльність групи проросійських агітаторів

12:35 15 лютого Київ, Україна

СБУ затримала шістьох громадян України, які через соцмережі агітували до вчинення державного перевороту. Їхню діяльність координувала країна-агресор Росія.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Під час обшуків за місцем проживання зловмисників співробітники СБУ вилучили комп'ютерне обладнання і засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.



Двом фігурантам слідчі органів безпеки повідомили про підозри щодо ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.



Так, жителя Тернопільської області викрили в агітації в соцмережі до вчинення державного перевороту і порушення територіальної цілісності України. За даними слідства, зловмисник також закликав до фізичної розправи над посадовими особами органів державної влади та правоохоронних структур.



На Сумщині кіберспеціалісти СБ України припинили незаконну діяльність жителя Путивля, який поширював в Інтернеті деструктивний контент, який стосується насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади. Встановлено, що матеріали для "статей" фігурант отримував через заборонені Інтернет-ресурси.



Ще трьом агітаторам з Миколаєва та Волині повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.



За даними слідства, зловмисники на власних сторінках заборонених соцмереж закликали до зміни кордонів держави. Також встановлено, що двоє фігурантів з Волинської області скоординовано адміністрували Інтернет-спільноти та використовували їх для деструктивного інформаційно-психологічного впливу.



Матеріали кримінального провадження направлено до суду.



У Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили жителя Нікополя, який публічно закликав через Інтернет до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави. Вирішується питання про повідомлення агітатору про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.