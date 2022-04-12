Співробітники СБУ припинили спробу створення фейкової "міської ради" в Енергодарі

17:07 14 липня Київ, Україна

Співробітники СБУ заблокували створення фейкової "міської ради", "силового блоку" і "судів" в місті Енергодар Запорізької області.



Про це повідомляється на сайті спецслужби в середу, 14 липня.



За даними слідства, створення фейкових органів влади організував житель області разом зі спільниками.

"Для легітимізації своїх "повноважень" вони провели підпільні збори і вибрали так званих "мера" і "депутатів" самопроголошеного органу місцевого самоврядування", - розповіли в СБУ.

"Однодумців" в свої лави зловмисники залучали, обіцяючи "посади", звільнення від сплати податків, реєстрації майна, а також непідсудність органам судової влади України.



У зловмисників правоохоронці виявили установчі "документи" фейкових утворень, протоколи зборів "активістів" і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.



Вилучені матеріали направлені на експертизу. Діяльність підозрюваних розслідується за статтею про самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ч.1 ст.353 КК України).



В СБУ зазначають, що дії зловмисників могли привести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.