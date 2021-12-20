Співробітники патрульної поліції Києва запобігли викраденню людини

10:36 16 березень Київ, Україна

Чоловік домовився про побачення з дівчиною, однак замість неї на зустріч прийшли двоє зловмисників зі зброєю.

Подробиці і фото з місця події опублікувала пресслужба Патрульної поліції в Фейсбук.



Співробітники поліції Дмитро Гресь та Віталій Бондарук під час нічної зміни 15 березня отримали виклик від очевидців, що чоловіки б'ють юнака і намагаються заштовхнути його в автомобіль Toyota в Святошинському районі. Згідно з повідомленням, правоохоронці оголосили план "Перехоплення", проте він не знадобився, адже патрульні швидко опинилися на місці, затримали нападників на місці злочину і викликали слідчо-оперативну групу.

Потерпілий розповів поліціянтам, що познайомився з дівчиною в соціальній мережі і домовився про побачення, однак замість неї на зустріч прийшли двоє невідомих чоловіків, які почали погрожувати і вирішили вивезти хлопця за місто. Судячи з фото, у затриманих виявили предмет, схожий на пістолет.