Співробітники Нацполіції, що залишилися в окупованих Росії містах, звільнені - Клименко
18:04 03 червня Київ, Україна
З Національної поліції України були звільнені співробітники, які не послухалися наказу начальника і залишилися на окупованих територіях.
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
"Зараз на окупованих територіях залишилася незначна кількість колишніх працівників поліції. Мною особисто було підписано наказ, який вимагав, згідно з оперативною та військовою обстановкою, прибути у певний час у місця дислокації. Наприклад, потрібно було прибути до Запоріжжя працівникам з Мелітополя та Бердянська. Те саме стосується Херсона, районів Луганської чи Харківської області. Тих, хто досі у встановлений термін не прибув до місць дислокації, всі були звільнені з Національної поліції. Ми їм не виплачували зарплату і таке інше. Серед них, і це слід визнати, є люди, які перейшли на бік ворога та працюють не лише у місцевій поліції, а просто в органах окупаційних властей того чи іншого регіону. Чи це велика кількість? Вважайте самі: із загальної штатної чисельності 130 тисяч у нас на сьогоднішній день є понад 60 підозр колишнім поліцейським за співпрацю з ворогом", - зазначив Клименко.
Клименко підкреслив, що частина працівників, які не вийшли, написали рапорти, що з об'єктивних причин не можуть вийти з цієї території – це хворі родичі, за станом здоров'я і так далі.
Внутрішня безпека Нацполіції слідкує за зрадниками.
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