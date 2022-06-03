Співробітники Нацполіції, що залишилися в окупованих Росії містах, звільнені - Клименко

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Зараз на окупованих територіях залишилася незначна кількість колишніх працівників поліції. Мною особисто було підписано наказ, який вимагав, згідно з оперативною та військовою обстановкою, прибути у певний час у місця дислокації. Наприклад, потрібно було прибути до Запоріжжя працівникам з Мелітополя та Бердянська. Те саме стосується Херсона, районів Луганської чи Харківської області. Тих, хто досі у встановлений термін не прибув до місць дислокації, всі були звільнені з Національної поліції. Ми їм не виплачували зарплату і таке інше. Серед них, і це слід визнати, є люди, які перейшли на бік ворога та працюють не лише у місцевій поліції, а просто в органах окупаційних властей того чи іншого регіону. Чи це велика кількість? Вважайте самі: із загальної штатної чисельності 130 тисяч у нас на сьогоднішній день є понад 60 підозр колишнім поліцейським за співпрацю з ворогом", - зазначив Клименко.