Співробітники ДСНС дістали тіла батька і сина з 10-метрового колодязя

09:25 02 липня Київ, Україна

Односельці не змогли самостійно дістати з глибокого колодязя батька і сина і звернулися за допомогою до фахівців.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"1 липня о 20:31 в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Козацьке Білгород-Дністровського району малолітня дитина з батьком впали в колодязь зі сміттям", - сказано в повідомленні.

За допомогою гірничорятувального обладнання, системи для порятунку людей, мотузки та карабіну рятувальники ДСНС в дихальному апараті "Drager" дістали з колодязя, глибиною 10 м, зі сміттям глибиною 3 м, чоловіка 1972 року народження та його сина 2012 народження, без ознак життя.



Причини події та смерті встановлюються.



Як пише Бессарабія.Інформ, хлопчик 2012 року народження зник ще 30 червня: він повинен був пригнати худобу додому, однак так і не прийшов. Пошуками дитини зайнявся його батько, який ввечері виявив тіло хлопчика в покинутому колодязі.



Ймовірно, намагаючись самостійно дістати сина з ями, приблизною глибиною близько 10 метрів, чоловік задихнувся.



Місцеві жителі розповіли, що спочатку намагалися самостійно дістати тіла, проте через різкий запах не могли спуститися навіть на пів метра вниз. Людям роз'їдало очі, вони починали задихатися.



За даними видання, люди, які намагалися самостійно спуститися в колодязь, не подолали і пів метра, оскільки повітря перенасичене отруйними речовинами: їм роз'їдало очі і вони починали задихатися. За попередньою інформацією, саме небезпечні гази і вбили хлопчика і його батька практично миттєво.