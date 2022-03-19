Співробітники ДСНС борються з наслідками злив в Чернівецькій області: підтоплено 17 сіл

07:14 21 червня Київ, Україна

Негода унеможливила під'їзд до 9 сіл Чернівецької області, підтоплено більшість домогосподарств в 17 селах регіону. Співробітники ДСНС насилу добираються до місць, де необхідна їхня допомога.



Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"В результаті проливних дощів підтоплені села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Бродок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Кисельов, Кострижівка Чернівецького району", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевої влади, вода підтопила десятки домогосподарств і розмила під'їзні шляхи до сіл.



У той самий час в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про підтоплення присадибних ділянок та господарств в дев'яти населених пунктах Чернівецької області.



"Станом на 18:00 20 червня 2021 року рівень води поступово знижується. Залишаються частково підтопленими присадибні ділянки. Підтоплень житлових будинків та об'єктів життєзабезпечення немає", - йдеться в заяві рятувальників.



За даними служби, в результаті негоди ніхто не постраждав. Зараз триває відкачування води на підтоплених ділянках.