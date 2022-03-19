Співробітники ДСНС борються з наслідками злив в Чернівецькій області: підтоплено 17 сіл

Негода унеможливила під'їзд до 9 сіл Чернівецької області, підтоплено більшість домогосподарств в 17 селах регіону. Співробітники ДСНС насилу добираються до місць, де необхідна їхня допомога.
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
За даними місцевої влади, вода підтопила десятки домогосподарств і розмила під'їзні шляхи до сіл.
У той самий час в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про підтоплення присадибних ділянок та господарств в дев'яти населених пунктах Чернівецької області.
"Станом на 18:00 20 червня 2021 року рівень води поступово знижується. Залишаються частково підтопленими присадибні ділянки. Підтоплень житлових будинків та об'єктів життєзабезпечення немає", - йдеться в заяві рятувальників.
За даними служби, в результаті негоди ніхто не постраждав. Зараз триває відкачування води на підтоплених ділянках.
У той самий час в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про підтоплення присадибних ділянок та господарств в дев'яти населених пунктах Чернівецької області.
"Станом на 18:00 20 червня 2021 року рівень води поступово знижується. Залишаються частково підтопленими присадибні ділянки. Підтоплень житлових будинків та об'єктів життєзабезпечення немає", - йдеться в заяві рятувальників.
За даними служби, в результаті негоди ніхто не постраждав. Зараз триває відкачування води на підтоплених ділянках.
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