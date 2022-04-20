Співробітники ДФС за пів року роботи вилучили 18 мільйонів пачок сигарет

В ході численних перевірок якості та походження тютюнових виробів, а також справжності відповідних документів, працівниками Державної фіскальної служби було вилучено понад 4 млн пачок сигарет. З початку року ДФС вилучила близько 18 мільйонів пачок тютюнових виробів.
Загальна сума вилучення становить 246 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба ДФС.
"За підсумками діяльності служби з початку року, можна стверджувати про досягнення високого рівня в боротьбі з тіньовою економікою. Діяльність ДФС з боротьби з тінню в багатьох напрямках досягла кращих результатів у порівнянні з попередніми річними показниками. А співвідношення між досягнутими результатами і витраченими ресурсами показали ефективність роботи податкової міліції", - прокоментував результати роботи ДФС глава відомства Вадим Мельник.
Раніше в ДФС повідомили, що за сім місяців 2021 року обсяг відшкодованих до бюджету коштів службою виріс майже вдвічі.
"За підсумками діяльності служби з початку року, можна стверджувати про досягнення високого рівня в боротьбі з тіньовою економікою. Діяльність ДФС з боротьби з тінню в багатьох напрямках досягла кращих результатів у порівнянні з попередніми річними показниками. А співвідношення між досягнутими результатами і витраченими ресурсами показали ефективність роботи податкової міліції", - прокоментував результати роботи ДФС глава відомства Вадим Мельник.
Раніше в ДФС повідомили, що за сім місяців 2021 року обсяг відшкодованих до бюджету коштів службою виріс майже вдвічі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі