Співробітники ДФС за пів року роботи вилучили 18 мільйонів пачок сигарет

19:45 22 липня Київ, Україна

В ході численних перевірок якості та походження тютюнових виробів, а також справжності відповідних документів, працівниками Державної фіскальної служби було вилучено понад 4 млн пачок сигарет. З початку року ДФС вилучила близько 18 мільйонів пачок тютюнових виробів.