Співробітники ДБР виявили факти постачання наркотиків начальником ТЦК у Рівненському районі

18:08 08 вересня Київ, Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили факти постачання наркотиків начальником структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки своєму керівнику.



Згідно з інформацією, наданою ДБР та Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону, історія пов'язана з незаконним обігом наркотиків у військкоматах у Рівненській області, де раніше вже виникли підозри щодо керівників обласного та районного військкоматів, які зараз перебувають під вартою.



За результатами досудового розслідування з'ясувалося, що начальник Рівненського районного ТЦК та СП встановлював зв'язки серед підлеглих військовослужбовців, які постачали йому амфетамін. Майору, який тимчасово виконує обов'язки начальника відділу та начальника відділення обліку мобілізаційної роботи Рівненського районного ТЦК та СП, пред'явлені звинувачення у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин у великих обсягах.



Співробітники ДБР також виявили, що начальник структурного підрозділу регулярно доставляв амфетамін своєму начальнику і в деяких випадках залишав "закладки". Ці дії були спрямовані на те, щоб заслужити прихильність та привілеї від свого начальства, а також сподіватися на просування службовими сходами.



Для приховання своєї злочинної діяльності зловмисники використовували піратський жаргон, де наркотики називали "білою міткою", а самих себе - вигаданими прізвиськами.



Проте слідство також виявило докази одного з епізодів, де майор купив амфетамін на чорному ринку, запакував його в пакет і передав співмешканці свого начальника, повідомивши їй координати "закладки".



Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного, а також встановлюється причетність інших осіб до скоєного, заявили в прокуратурі.