Співробітники ФСБ РФ намагалися завербувати офіцера СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила двох співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, які намагалися завербувати офіцера СБУ.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме зі співробітників СБУ в Запорізькій області. Крім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.
За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме зі співробітників СБУ в Запорізькій області. Крім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.
Незважаючи на шантаж і погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник СБУ залишився вірним присязі і категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою РФ.
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