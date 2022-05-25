Співробітники ФСБ РФ намагалися завербувати офіцера СБУ

14:15 19 серпня Киев, Украина

Служба безпеки України (СБУ) викрила двох співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, які намагалися завербувати офіцера СБУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме зі співробітників СБУ в Запорізькій області. Крім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

"Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ за допомогою тиску на його батька, який під час відвідин РФ у приватних справах був затриманий співробітниками ФСБ", - йдеться в повідомленні.

"Встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію з вербування співробітника СБУ. Це - Олексій Демченко і Дмитро Картавцев", - уточнюють в СБУ.

Незважаючи на шантаж і погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник СБУ залишився вірним присязі і категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою РФ.