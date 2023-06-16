Співробітники ДВБ та ДБР припинили масштабну наркоторгівлю в Україні

15:01 19 травня Київ, Україна

У Дніпрі співробітники Департаменту внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань розкрили та припинили діяльність великої злочинної організації, яка займалася масштабною торгівлею наркотиками на території Дніпропетровської та Полтавської областей.



За інформацією пресслужби Національної поліції України, основних учасників злочинного угруповання було затримано. Керівником організації із чіткою ієрархічною структурою виявився 49-річний житель Дніпра, якому допомагали чоловіки та жінки віком від 28 до 43 років.

"Учасники групи виконували різні функції - упаковка, розповсюдження та розширення ринку збуту заборонених речовин. Вони спеціалізувалися на продажу метамфетаміну та канабісу у Дніпропетровській та Полтавській областях", - повідомляється в офіційній заяві.

В рамках операції було проведено 36 авторизованих обшуків, під час яких було вилучено наркотики, пакувальні матеріали, банківські картки, записи, готівку, мобільні телефони та SIM-картки.



Керівнику групи та його спільникам були пред'явлені звинувачення в організації та участі у злочинному угрупуванні, а також у придбанні та збуті наркотиків у її рамках. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.