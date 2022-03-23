Співробітника ДСНС підозрюють в замовних підпалах автомобілів

Слідство встановило причетність співробітника Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області до замовних підпалів.
Відомо, що пожежник і двоє його подільників в період з грудня 2019 по квітень 2020 рр. за винагороду скоїли підпал трьох автомобілів в Одесі.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Внаслідок таких протиправних дій автомобілі повністю знищені, власникам транспортних засобів завдано збитків на загальну суму понад мільйон гривень.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному в скоєнні злочину за частиною 2 статті 194 КК України запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Ще двоє спільників пожежника, причетних до скоєння злочину, вже знаходяться під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області.
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