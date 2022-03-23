Співробітника ДСНС підозрюють в замовних підпалах автомобілів

19:06 29 жовтня Київ, Україна

Слідство встановило причетність співробітника Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області до замовних підпалів.

Відомо, що пожежник і двоє його подільників в період з грудня 2019 по квітень 2020 рр. за винагороду скоїли підпал трьох автомобілів в Одесі.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Внаслідок таких протиправних дій автомобілі повністю знищені, власникам транспортних засобів завдано збитків на загальну суму понад мільйон гривень.



Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному в скоєнні злочину за частиною 2 статті 194 КК України запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



Ще двоє спільників пожежника, причетних до скоєння злочину, вже знаходяться під вартою.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області.