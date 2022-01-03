Співробітник зовнішньої розвідки вивозив боєприпаси із зони ООС

21:01 21 серпень Київ, Україна

Співробітник Служби зовнішньої розвідки спійманий за зберігання і придбання незаконно вивезених боєприпасів із зони ООС.

Про це повідомляє прес-служба ГБР

"Слідчі ГБР викрили чиновника СВР і колишнього військовослужбовця на зберіганні і придбанні боєприпасів без передбаченого законом дозволу. За даними попереднього розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби, незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС ", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби в 2015-2017 роках, і зберігалися в орендованому ним гаражі в Сєвєродонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті "перевізники" зброї.

Під час обшуку в службовому автомобілі чиновника СЗР було вилучено майже 6000 патронів калібру 5.45, більше 4000 патронів калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 і граната Ф -1.



Обом фігурантам повідомлено про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.