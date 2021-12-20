Співробітник СБУ торгував зброєю

Співробітник СБУ затриманий на місці злочину в момент продажу зброї і боєприпасів. Госбюро розслідувань вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Виявляється, згаданий співробітник спецслужби налагодив механізм незаконного продажу зброї і боєприпасів звичайним людям. Так, правоохоронці задокументували факт збуту жителю Харкова автомата АКС-74, п'яти магазинів до нього і більше 1200 патронів - все на суму в 1,5 тисячі доларів.
Співробітника служби безпеки затримали в середу, 22 липня, якраз під час збуту чергової партії патронів і двох предметів, "які зовні схожі на гранати", - відзначили в ГБР. В ході обшуків у затриманого також виявили і вилучили 3,5 тисячі патронів, автомат ще один АКС-74 і дві гранати, схожі на бойові.
Згідно зі статтею, за якою силовику оголосили підозру, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Виявляється, згаданий співробітник спецслужби налагодив механізм незаконного продажу зброї і боєприпасів звичайним людям. Так, правоохоронці задокументували факт збуту жителю Харкова автомата АКС-74, п'яти магазинів до нього і більше 1200 патронів - все на суму в 1,5 тисячі доларів.
Співробітника служби безпеки затримали в середу, 22 липня, якраз під час збуту чергової партії патронів і двох предметів, "які зовні схожі на гранати", - відзначили в ГБР. В ході обшуків у затриманого також виявили і вилучили 3,5 тисячі патронів, автомат ще один АКС-74 і дві гранати, схожі на бойові.
Згідно зі статтею, за якою силовику оголосили підозру, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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