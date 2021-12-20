Співробітник СБУ "кришував" проституцію

"За попередньою інформацією, співробітник СБУ систематично вимагав неправомірну вигоду від жінок, що надають інтимні послуги, в якості плати за" кришування "їх діяльності. Крім того, зазначений працівник забезпечував їх рекламою на сайтах знайомств, за що також отримував від них грошову винагороду. 21 липня 2020 го слідчі ГБР затримали співробітника СБУ в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ним чергової неправомірної вигоди ", - повідомили в ГБР.

За даними прес-служби, зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, а саме зловживання впливом і сутенерстві (ч. 2 ст. 303 і ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України) і обрання щодо нього запобіжного заходу.

У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.