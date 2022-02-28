Співробітник податкової торгував секретною інформацією

16:37 06 жовтень Київ, Україна

Служба безпеки України викрила чиновника податкової в продажу інформації про доходи фізичних і юридичних осіб регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Кіберспеціалісти СБ України викрили чиновника ГУ Державної податкової служби в Житомирській області в незаконному продажу інформації з обмеженим доступом", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що за даними попереднього слідства, головний державний ревізор-інспектор за винагороду пропонував надати відомості про доходи фізичних і юридичних осіб регіону з автоматизованої інформаційної системи "податковий блок".



Замовниками таких послуг були місцеві приватні підприємці, яких цікавила інформація про конкурентів і потенційних клієнтів. Вартість інформації залежала від обсягів і носія даних.





Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту податківцем персональної інформації.

Затримали зловмисника в Бердичеві відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України при отриманні оплати від чергового клієнта.



В ході обшуків за місцем роботи і проживання фігуранта вилучено комп'ютерну техніку та накопичувачі з інформацією з обмеженим доступом, які він планував продати.

"Розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру і обрання йому запобіжного заходу.