Співробітник податкової торгував секретною інформацією

Служба безпеки України викрила чиновника податкової в продажу інформації про доходи фізичних і юридичних осіб регіону.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Відзначається, що за даними попереднього слідства, головний державний ревізор-інспектор за винагороду пропонував надати відомості про доходи фізичних і юридичних осіб регіону з автоматизованої інформаційної системи "податковий блок".
Замовниками таких послуг були місцеві приватні підприємці, яких цікавила інформація про конкурентів і потенційних клієнтів. Вартість інформації залежала від обсягів і носія даних.
Замовниками таких послуг були місцеві приватні підприємці, яких цікавила інформація про конкурентів і потенційних клієнтів. Вартість інформації залежала від обсягів і носія даних.
Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту податківцем персональної інформації.
Затримали зловмисника в Бердичеві відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України при отриманні оплати від чергового клієнта.
В ході обшуків за місцем роботи і проживання фігуранта вилучено комп'ютерну техніку та накопичувачі з інформацією з обмеженим доступом, які він планував продати.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру і обрання йому запобіжного заходу.
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