Співробітник податкової торгував секретною інформацією

16:37 06 жовтень Київ, Україна

Служба безпеки України викрила чиновника податкової в продажу інформації про доходи фізичних і юридичних осіб регіону.
 
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Кіберспеціалісти СБ України викрили чиновника ГУ Державної податкової служби в Житомирській області в незаконному продажу інформації з обмеженим доступом", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що за даними попереднього слідства, головний державний ревізор-інспектор за винагороду пропонував надати відомості про доходи фізичних і юридичних осіб регіону з автоматизованої інформаційної системи "податковий блок".

Замовниками таких послуг були місцеві приватні підприємці, яких цікавила інформація про конкурентів і потенційних клієнтів. Вартість інформації залежала від обсягів і носія даних.

Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту податківцем персональної інформації.
фото: задержание сотрудника налоговой
Затримали зловмисника в Бердичеві відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України при отриманні оплати від чергового клієнта.

В ході обшуків за місцем роботи і проживання фігуранта вилучено комп'ютерну техніку та накопичувачі з інформацією з обмеженим доступом, які він планував продати.
"Розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру і обрання йому запобіжного заходу.