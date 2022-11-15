Співпрацювали з окупантами: СБУ затримала двох мешканок Луганщини

15:47 15 листопада Київ, Україна

Правоохоронці викрили ще двох мешканок Луганщини, які під час захоплення частини регіону "здавали" росіянам адреси українських патріотів та сприяли розселенню окупантів у будинках місцевих мешканців.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



Окрім цього, жінки годували особовий склад окупантів та запропонували їм власні будинки у селищі Невське Сватівського району.



За таку співпрацю вони отримали від окупаційної адміністрації особливий статус та можливість безперешкодно пересуватися тимчасово окупованою територією.



Втім, навіть після звільнення Збройними силами України населеного пункту жінки залишилися в селищі. Щоб уникнути правосуддя, вони намагалися увійти у довіру до українських військових.



Проте співробітники Служби безпеки викрили їх та затримали.



Мешканкам Луганщини повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.