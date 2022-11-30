Співпрацювала з окупантами: правоохоронці затримали мешканку Херсона

Під час контрдиверсійних заходів у Вінницькій області правоохоронці затримали мешканку Херсона, яку підозрюють у співпраці з російськими військовими під час окупації її рідного регіону.
Про це повідомили у СБУ.
Затримана проживала у місті Берислав Херсонської області, яке українські військові звільнили від росіян у листопаді.
Слідчі кажуть, що жінка допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості та вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів району для його захоплення.
У створену росіянами "комендатуру" вона, ймовірно, передавала списки атовців та інших своїх сусідів, які потенційно могли чинити опір. В Офісі Генерального прокурора зазначають, що робила це затримана за гроші.
Отримані від жінки дані використовували для проведення "облав" та викрадень людей. Від тих, кого затримували за такими доносами, росіяни вимагали зізнань у сфабрикованих справах, а у разі відмови катували та погрожували вбивством.
З кінця жовтня українські військові розповідали, що у Бериславі російські військові перевдягалися у цивільне та масово селилися до будинків місцевих. Затримана жінка, за словами правоохоронців, розповіла окупантам про придатні для розміщення місця, а три власні гаражі віддала для зберігання боєприпасів та техніки.
Наразі затриманій повідомили про підозру в держзраді, скоєній в умовах воєнного стану. За допомогу окупантам їй загрожує від 15 років до довічного із конфіскацією майна.
Про це повідомили у СБУ.
Затримана проживала у місті Берислав Херсонської області, яке українські військові звільнили від росіян у листопаді.
Слідчі кажуть, що жінка допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості та вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів району для його захоплення.
У створену росіянами "комендатуру" вона, ймовірно, передавала списки атовців та інших своїх сусідів, які потенційно могли чинити опір. В Офісі Генерального прокурора зазначають, що робила це затримана за гроші.
Отримані від жінки дані використовували для проведення "облав" та викрадень людей. Від тих, кого затримували за такими доносами, росіяни вимагали зізнань у сфабрикованих справах, а у разі відмови катували та погрожували вбивством.
З кінця жовтня українські військові розповідали, що у Бериславі російські військові перевдягалися у цивільне та масово селилися до будинків місцевих. Затримана жінка, за словами правоохоронців, розповіла окупантам про придатні для розміщення місця, а три власні гаражі віддала для зберігання боєприпасів та техніки.
Наразі затриманій повідомили про підозру в держзраді, скоєній в умовах воєнного стану. За допомогу окупантам їй загрожує від 15 років до довічного із конфіскацією майна.
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