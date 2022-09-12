Співпрацював з рф: експоліціянта підозрюють у держзраді

10:55 12 вересня Київ, Україна

Експравоохоронцю, який здавав співробітників Служби безпеки України росіянам, повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

"З березня по серпень 2022 р. експоліціянт збирав персональні дані співробітників Служби безпеки України для представників спецслужб рф. Їх планували залучити до інформаторської мережі ворожої спецслужби на території України. Підозрюваний передавав прізвища, дати народження, місця реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, дані про сім'ї, фотографії, місця служб, посади та лінії роботи. Також він збирав характеризуючі дані колишніх та чинних працівників СБУ" , - йдеться у повідомленні пресслужби.

Повідомляється, що підозрюваного взято під варту без визначення розміру застави, і йому загрожує довічне ув'язнення.