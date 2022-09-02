Співробітниця ЗАЕС у реанімації внаслідок російського обстрілу

Жінка в реанімації міської лікарні в середньому тяжкому стані.

"Постійні обстріли ЗАЕС та його міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, вже безпрецедентних актів ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю та здоров'ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів. Проте, незважаючи на це, український персонал станції продовжує працювати, у нелюдських умовах виконуючи всі заходи щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не тільки нашої держави, а й усього світу!” – Енергоатом.