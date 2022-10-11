Сотні українських біженців у Британії стали безхатченками

18:36 11 жовтня Київ, Україна

У Великій Британії сотні сімей з України, які мали статус біженців, стали безхатченками.



Про це у вівторок, 11 жовтня, повідомляє The Telegraph.



Зазначається, що з початку війни на територію Великобританії виїхало 134 200 українських біженців. Надати притулок українським сім'ям в рамках Схеми сімейних віз та програми Будинок для України зголосилися 150 тисяч британців. Мінімальний термін, на який вони зобов'язалися надати житло, – шість місяців. За це кожне домоволодіння отримувало від держави щомісячну подяку у розмірі 350 фунтів стерлінгів.



На цей момент, за інформацією видання, кількість українських сімей, що евакуювалися до Великобританії, з офіційною реєстрацією як безпритульні, досягла 1915. При цьому у 70% цих сімей є діти.

"Кількість українських сімей, які є безпритульними в Англії, за останній місяць збільшилася на 22% - за цей час 350 сімей зареєструвалися як безпритульні", - йдеться у матеріалі.

Експерти вважають, що реальна кількість українців, які ризикують опинитися на вулиці, буде вищою.



Відповідно до правил програми Будинок для України, після закінчення терміну перебування в британській родині українці мають кілька варіантів: знайти нового господаря, готового надати житло, орендувати житло в приватному порядку або домовитися з господарем про продовження перебування в його будинку.



Слід зазначити, що багатьом біженцям з України оренда житла у Великій Британії не по кишені: під час укладання угоди необхідно заплатити за три місяці наперед.