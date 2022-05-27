Сотні тисяч українців не можуть повернутися додому з депресивних районів росії - ЗМІ

Росія швидкими темпами скорочує населення сходу України, переселяючи людей за тисячі кілометрів від будинку без можливості повернутися.
Про це пише CNN.
За даними джерел видання, сотні тисяч українців пройшли через низку російських фільтраційних таборів і відправлені до росії в рамках систематизованої програми примусового виселення.
Зазначається, що зазвичай їх відправляють до економічно депресивних районів. Хтось потрапив на острів Сахалін, а це понад 16 тис. кілометрів від українського кордону.
За даними джерел видання, сотні тисяч українців пройшли через низку російських фільтраційних таборів і відправлені до росії в рамках систематизованої програми примусового виселення.
Зазначається, що зазвичай їх відправляють до економічно депресивних районів. Хтось потрапив на острів Сахалін, а це понад 16 тис. кілометрів від українського кордону.
Раніше радник постпреду України при ООН Сергій Дворник заявив, що за час повномасштабної війни росіяни депортували вже 230 тисяч українських дітей. Таким чином, росія хоче знищити українську націю.
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