Сотні тисяч українців не можуть повернутися додому з депресивних районів росії - ЗМІ

12:20 27 травня Київ, Україна

Росія швидкими темпами скорочує населення сходу України, переселяючи людей за тисячі кілометрів від будинку без можливості повернутися.

Про це пише CNN.



За даними джерел видання, сотні тисяч українців пройшли через низку російських фільтраційних таборів і відправлені до росії в рамках систематизованої програми примусового виселення.



Зазначається, що зазвичай їх відправляють до економічно депресивних районів. Хтось потрапив на острів Сахалін, а це понад 16 тис. кілометрів від українського кордону.

"Все це є частиною зусиль росії щодо зміцнення політичного контролю над окупованими територіями, кажуть джерела, частково шляхом усунення українців, які, як вважається, симпатизують Києву, а частково шляхом зменшення української національної ідентичності через депопуляцію та те, що деякі правозахисники називають "культурним геноцидом"", - пише видання.

Раніше радник постпреду України при ООН Сергій Дворник заявив, що за час повномасштабної війни росіяни депортували вже 230 тисяч українських дітей. Таким чином, росія хоче знищити українську націю.