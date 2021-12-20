Сусіди витягли з палаючого будинку матір з чотирма дітьми

11:07 24 березень Київ, Україна

Під Києвом з палаючого приватного будинку сусіди змогли до приїзду співробітників ДСНС самостійно евакуювати чотирьох малолітніх дітей і їхню матір. Жертв пожежі немає, її причини встановлюють фахівці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"23 березня о 17:48 в оперативно-диспетчерську службу Броварського району надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку за адресою: с. Требухів, вул. Горького. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що горить покрівля житлового будинку по всій площі.



Місцевим населенням врятовані з вогню четверо дітей у віці від 11 місяців до 5 років, мешканка будинку отримала опіки обличчя та була госпіталізована до Броварської ЦРЛ", - сказано в повідомленні.



Пожежу локалізовано о 19:08 та ліквідовано о 20:38.



На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 13 осіб особового складу.



Причина пожежі встановлюється.