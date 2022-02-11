Зірвав концерт улюбленої співачки - де логіка?

18:59 21 вересень Київ, Україна

Своїми діями фігурант зірвав два концерти улюбленої виконавиці та завдав їй матеріальної шкоди.

Про це повідомили в пресслужбі кіберполіції України. За даними відомства, 24-річний житель Харкова за допомогою бот-системи блокував продаж квитків улюбленої співачки. Через це організаторам довелося скасувати два концерти, ще три - відбулися в напівпорожніх залах. За попередніми підрахунками, сума завданих збитків становить понад пів мільйона гривень.

Під час обшуку в будинку фігуранта силовики вилучили комп'ютери та мобільні телефони. Речові докази відправили на експертизу. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 361 КК України ("несанкціоноване втручання в роботу обчислювальної техніки"). Максимальна санкція статті передбачає до шести років в'язниці.

Нагадаємо, раніше в Харківській області силовики затримали підозрюваних в незаконному оформленні кредитів. Про це повідомили в пресслужбі "главку". За даними слідства, всього силовикам вдалося викрити 49 осіб з кількох регіонів, причетних до онлайн-шахрайства. Їхніми жертвами стали майже 500 клієнтів.