Повідомлено про підозру військовому росії, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини

12:33 27 вересня Київ, Україна

Правоохоронці повідомили про підозру російського військового, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини. Докази зібрали під час документування військових злочинів на звільнених територіях.



Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



Підозрюваний - військовий 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади, 36 загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил росії. Це військова частина міста Кяхта Республіки Бурятія.



Російський військовий підозрюється у скоєнні сексуального насильства щодо мешканки одного із населених пунктів Київської області.



На підставі зібраних доказів у рамках розслідування кримінального провадження, яке здійснюється Державним бюро розслідувань, російському військовому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 12 років.



Робота з документування військових злочинів військовослужбовців росії на окупованих територіях триває.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора.