Повідомлено про підозру окупанту, який хвалився військовими злочинами в Україні

09:37 01 жовтня Київ, Україна

Ще одного військового злочинця, який чинив злочин проти українського народу, тепер обов'язково наздожене відплата. Як повідомила прес-служба СБУ, російському окупанту, який хвалився своєму батькові вбивствами та тортурами мирних жителів Харківської області, повідомлено про підозру.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії він брав участь у штурмі селища Піски-Радьківські Ізюмського району. Тоді контррозвідники СБУ перехопили його телефонну розмову з батьком. Під час спілкування загарбник хвалився, як він разом з іншими рашистами грабував місцевих мешканців та катував українських полонених. Також військовий злочинець розповів своєму батькові, як ворожа артилерія та бронетехніка знищували цілі вулиці з будинками мирних мешканців", - йдеться у повідомленні СБУ.

Слідство з'ясувало, що своїми злочинами вихвалявся 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов.

З квітня 2022 року він воював в Україні у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-агресора. Під час бойових дій проти Сил оборони на східному фронті Шматов обіймав посаду механіка-водія БТР, з якого розстрілювали житло цивільного населення. Харківської області. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти військових злочинів загарбника та його спільників під Ізюмом", - додають у СБУ.

Росіянину повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, продовжуються заходи щодо притягнення Шматова до відповідальності.

"Зловмисника буде неодмінно покарано", - запевняють у СБУ.

Торік у мережі показали відео із трупами мирних мешканців на дорогах Київської області.