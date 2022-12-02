Солдати росі вивозять із Каховки лежачих та маломобільних громадян

Окупанти починають вивозити із Каховки на Херсонщину людей з обмеженими можливостями.

Окупанти Херсонщини пишуть у Telegram.

"У суботу, 3 грудня, розпочинається евакуація лежачих та маломобільних громадян із Каховки до одного з пансіонатів Генічеського району".

Жителям, які погодяться виїхати з міста, пообіцяли "тепло, харчування та медичний догляд".

За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку окупанти обороняються.

Артилерійський вплив зазнали районів населених пунктів, розташованих на правому березі річки Дніпро, зокрема, Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в'їзд та виїзд із міста Генічеськ окупанти перевіряють усі транспортні засоби, документи та телефони місцевих мешканців.