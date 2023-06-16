Сприяли "росатому": СБУ викрила злочинну діяльність київської компанії

11:29 14 червня Київ, Україна

Служба безпеки України розкрила злочинну діяльність компанії з Києва, яка активно сприяла російській організації «росатом» під санкціями у будівництві п'яти атомних електростанцій у різних країнах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

Схема обходу антиросійських санкцій організована Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Це монополіст у галузі розробки, серійного виготовлення та постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій.



До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії через свого дилера в москві.



Основним замовником була російська державна корпорація «росатом», яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу.



Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію росії та запровадження санкцій проти «росатому».



Для цього було розроблено схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції виступали підконтрольні зарубіжні фірми.

При виїзді з України товар «переоформляли» на фактичних отримувачів – підконтрольні «росатому» компанії, що будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав «новим маршрутом».



При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники росатому здійснювали в режимі онлайн.



За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь росії на суму близько 42 млн гривень.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректора Київського бюро та двох його підлеглих про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).



Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами незаконної діяльності.



Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.